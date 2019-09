Marc Terenzi: Muss er die neue Stripper-Tour absagen?

Könnte die SixxPaxx-Tour ohne Marc Terenzi stattfinden? Der 41-jährige Sänger und Muckimann soll sich eine Sehne an seinem Knöchel gerissen haben, weshalb er sich auf seinen Accounts auf Social Media mit einer Bandage und Krücken zeigte.

Die Fans des 41-Jährigen müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn der Frauenschwarm verriet nun auf seinem Account auf Instagram: „Ich bin immer noch zu 100 Prozent bei der SixxPaxx-Tour dabei! Keine Sorge, ich werde immer auf der Bühne stehen, solange mein Kopf auf meinem Körper sitzt“, verkündete er tapfer.

Quelle: instagram.com

Der Amerikaner, der damals ein Mitglied der US-Boyband Natural war, gibt sich optimistisch, was seinen Auftritt in der Show angeht, da er lediglich die Musik beisteuern wird: „Glücklicherweise nur der Musikteil, ich mache gar kein Pole-Dance.“

Immer mal vom Pech verfolgt

Der Musiker musste sich bereits früher schon einmal mit gesundheitlichen Problemen vor einem Auftritt herumschlagen, als er 2018 nur einige Wochen vor dem Start seiner Tournee einen Verkehrsunfall erlebte. In einem Gespräch mit ‚Promiflash‘ erzählte er damals: „Mir ist ein anderer Scooter reingefahren. Glücklicherweise war er nicht ganz so schnell. Hätte schlimmer sein können. Ich habe mir nichts gebrochen.“

Der Ich-Darsteller ist auch in anderer Hinsicht ein Pechvogel: So richtig will es nämlich auch mit den Frauen nicht bei ihm klappen.