Marc Terenzi nach Notoperation: So geht es jetzt weiter

Mitte September verletzte sich TV-Star Marc Terenzi (41) während eines Ausflugs mit einem Wohnmobil auf tragische Weise. Als der Ex-Dschungelcamper das Fahrzeug verlassen wollte, zog er sich einen komplizierten Sehnenriss zu. Am 26. September wurde er daraufhin notoperiert. Mittlerweile ist das Bein eingegipst, weswegen Terenzi aktuell nur im Rollstuhl unterwegs ist. Wie geht es also mit seiner „Sixx Paxx„-Tour weiter?

Was für ein Pech. Als Marc Terenzi zuletzt mit einem Wohnmobil unterwegs war verletzte sich der Tänzer beim verlassen des Fahrzeuges so schlimm, dass er vergangenen Donnerstag notoperiert werden musste. Der Unfall ereignete sich Mitten auf der Autobahn etwa eine Stunde von Halle entfernt. Aus diesem Grund musste sich der Sänger ganze drei Stunden gedulden bis er abtransportiert werden konnte.

Mittlerweile wurde der 41-Jährige aber erfolgreich in Berlin operiert. „Am Ende ging alles gut, die OP ist perfekt gelaufen. Alles wurde repariert und wie neu gebaut, ist jetzt wie vorher“, so der Stripper gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung.

Show startet bereits in 3 Wochen

Bis sich Marc ohne Krücken fortbewegen kann wird es allerdings noch etwas dauern. „Es dauert zu 12 Wochen, bis man wieder normal laufen kann“, so Terenzi weiter. Blöderweise startet bereits am 24. Oktober also in rund drei Wochen die Stripper-Show „Sixx Paxx“ in der Marc unbedingt auftreten möchte. Durch Ehrgeiz und Willensstärke möchte er bis zum ersten Auftritt in Köln unbedingt wieder fit werden.

„Ich werde zu 100% an der Tour teilnehmen. Macht euch keine Sorgen, solange mein Kopf an meinem Körper ist gehe ich auf die Bühne“, so Marc Terenzi über Facebook. Ob er sich damit nicht nicht zu viel vorgenommen hat wird sich spätestens Ende Oktober zeigen. Wir wünschen jedenfalls gute Besserung.