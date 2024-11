Nach Entlobung und Entzug Marc Terenzi: Sein neues Leben in der Türkei

Marc Terenzi hat schwierige Jahre hinter sich. In der Türkei will er neue Energie schöpfen. (ae/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 08:28 Uhr

Manchmal ist etwas Abstand nicht schlecht. Nach der schwierigen Trennung von Verena Kerth und dem Aufenthalt in einer Suchtklinik soll Marc Terenzi seit Anfang November in der Türkei leben. Dort will er mit Unterstützung eines alten Bekannten zu neuen Kräften finden.

Marc Terenzi (46) will nach seinem Entzug offenbar ein neues Leben in der Türkei beginnen. Wie "Bild" berichtete, habe der Sänger nach seiner Therapie in einer Berliner Klinik Deutschland verlassen. Er lebe seit Anfang November in der Türkei, bei der Familie seines besten Freundes.

"Er sah aus wie ein nasser Sack"

Das einstige Mitglied der Boyband Natural, das immer wieder mit Alkoholproblemen und Finanznöten kämpfte, plane in der Provinz Ordu am Schwarzen Meer einen Neuanfang. Hilfe erhalte er von seinem alten Freund Ufuk Cos, den er seit 22 Jahren kenne. Den Fitnesstrainer zitierte "Bild" mit den Worten: "Er sah aus wie ein nasser Sack, hatte einige Kilo zu viel auf den Rippen. Unser Ziel ist es, ihn wieder wie einen Mann aussehen zu lassen. Zuletzt wirkte er ja eher wie eine Handtasche."

Statt zum Alkohol greife Terenzi nun lieber zu einem Buch – und er will auch körperlich wieder in Form kommen. "In der Berliner Therapie mit den vielen Gesprächen habe ich viel über mich gelernt", sagte er der "Bild". "Aber das Körperliche blieb auf der Strecke. Das habe ich jetzt nachgeholt, und diesen Weg will ich weitergehen. Ich bin so ausgeglichen und fit wie schon lange nicht mehr."

Rund zwei Monate in der Suchtklinik

Ende Oktober hatte der Dschungelkönig von 2017 verkündete, dass er nach rund 70 Tagen die Suchtklinik verlassen habe. Die Therapie bezeichnete er als die beste Entscheidung seines Lebens. "Ich hätte das schon viel früher machen sollen." So habe er dort Verhaltensmuster erkannt, in die er immer wieder zurückfalle. Er wolle nun an sich arbeiten und sein Leben wieder in den Griff bekommen.

Verlobung geplatzt

Marc Terenzi war von 2004 bis 2010 mit Sarah Connor (44) verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Zuletzt sorgte seine Beziehung mit Verena Kerth (44) für viele Schlagzeilen. Er hatte ihr nach ihrer Dschungelcamp-Rauswahl 2023 einen Heiratsantrag gemacht. Die Trauung sollte ursprünglich in diesem Jahr stattfinden. Doch Ende Juli macht sie die Trennung von Terenzi öffentlich. Die Jahre der turbulenten Beziehung beschrieb sie damals in einer Instagram-Story als "eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat".