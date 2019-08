Marc Terenzi: So ergatterte er sich seinen Traumbody zurück

Mittwoch, 7. August 2019 17:26 Uhr

Marc Terenzi verzichtete auf Alkohol, um wieder in Form zu kommen. Der ehemalige Dschungelkönig fühlte sich in seiner Stripper-Gruppe ‘Sixx Paxx‘ nicht mehr wohl in seinem Körper und versuchte daher, etwas abzuspecken.

Gegenüber ‘RTL‘ verriet er, wie ihm vor allem der Verzicht von Alkohol dabei geholfen hat: „Ich habe aufgehört mit Alkohol, seit September gar keinen mehr. Und du siehst an meinem Körper den Unterschied. Das hat viel zutun mit meiner Vergangenheit, warum ich so dick aussah. Alkohol bringt alles durcheinander.“

Eiserne Disziplin

Insgesamt habe er um die 10 Kilo abgenommen. Nun gehe es darum, noch ein bisschen mehr Muskeln aufzubauen. Eine gesunde Ernährung gehöre da natürlich dazu, wie sein ‘Sixx Paxx‘-Kollege David Farell hinzufügte: „Viel Obst, viel Gemüse und auch ein tägliches Krafttraining. Dann wird es in 1,2 Monaten eine Form sein, die er so noch nicht hatte und wo ganz, ganz viele Mädels stark schwitzen werden, wenn er auf die Bühne kommt.“ Ab Oktober ist Marc mit seiner Strippergruppe wieder auf großer Tour unterwegs.