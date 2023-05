Stars Marc Terenzi und Verena Kerth: Auftritt in Cannes

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2023, 12:51 Uhr

Die beiden Reality-Stars versuchen, den negativen Schlagzeilen keine Beachtung zu schenken.

Verena Kerth und Marc Terenzi zeigen sich verliebt in Cannes.

Die beiden TV-Stars hatten es in den vergangenen Wochen wahrlich nicht leicht: Immer wieder mussten Kerth und Terenzi negative Schlagzeilen über sich und ihre Beziehung in Kauf nehmen. Mehrfach bezogen sie Stellung zu den hartnäckigen Gerüchten. Unter anderem wurde dem Ex-Boygroup-Star zuletzt sogar sexuelle Belästigung einer Minderjährigen vorgeworfen. Außerdem soll die Radiomoderatorin gewalttätig gegenüber ihrem Verlobten geworden sein. Zweimal tauchte Marc mit einem gut sichtbaren Veilchen in der Öffentlichkeit auf — doch dass Verena tatsächlich handgreiflich geworden sei, dementierten die beiden. Im Gespräch mit RTL behauptete Marc stattdessen, dass ein „sexueller Unfall“ Schuld an seiner Verletzung gewesen sei.

Um der brodelnden Gerüchteküche ein für allemal ein Ende zu setzen, traten Verena Kerth und Marc Terenzi jetzt gemeinsam bei den Filmfestspielen in Cannes auf. Auf dem roten Teppich zeigte sich das Paar in schillernder Abendmode und lächelte dabei demonstrativ über die Negativschlagzeilen hinweg. Keine Frage, Kerth und Terenzi wollen zeigen, dass sie gemeinsam glücklich sind. Was tatsächlich hinter den Kulissen abläuft, wissen letztendlich wohl nur die zwei Stars selbst.