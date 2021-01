04.01.2021 18:29 Uhr

Marco Cerullo: Seine Ex Christina Grass heult sich durch die Insta-Story

Nach heftigen Spekulationen im Netz, hat das einstige „Bachelor in Paradise“-Traumpaar Marco Cerullo und Christina Grass an Silvester seine Trennung bekannt gegeben.

Christina Grass (31) und Marco Cerullo (32) haben sich getrennt. Eigentlich wollten das Ex-Paar Anfang des Jahres heiraten, doch daraus wird nichts mehr. Während Marco sich sehr gefasst gibt, fällt es der Influencerin nicht ganz so leicht bei der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung.

Sie musste ihre Story mehrfach abbrechen

Nachdem Marco Cerullo seinen Fans mitgeteilt hat, dass Christina Grass und er kein Liebespaar mehr sind, meldet sich jetzt auch Christina höchstpersönlich bei ihren Fans. In einer Instagram-Story versucht die 31-Jährige die richtigen Worte zu finden. Was ihr offensichtlich gar nicht so leicht fällt. Immer wieder muss Christina die Story abbrechen, weil sie ihre Tränen nicht zurückhalten kann. Trotzdem war es ihr sehr wichtig, sich endlich selbst zu äußern. So ganz wahrhaben will sie ihr Beziehungs-Aus aber noch nicht.

„Es ist für beide nicht leicht“

In ihrer Instagram-Biografie steht weiterhin Marcos Name, daneben ein rotes Herz-Emoji. Ein Anzeichen dafür, dass die ehemalige Miss Norddeutschland das Ende ihrer Beziehung noch nicht vollständig akzeptiert hat? In ihrer Story sagt sie: „Ich muss mich erstmal sammeln. Ich kriege es nicht hin“, weiter: „Es ist für beide nicht leicht.“ Immer wieder muss die 31-Jährige das Video abbrechen, um nicht komplett die Fassung zu verlieren. Die Trauer sieht man Christina deutlich an.

Christina will nicht aufgeben

Christina Grass trauert und das möchte sie ihren Fans nicht verheimlichen. In ihrer Instagram-Story gibt sie offen zu; „Man denkt in dem Moment, das Leben ist vorbei, alles hat keinen Sinn.“ Doch aufgeben will die 31-Jährige trotzdem nicht. Sie weiß, dass die Zeit alle Wunden heilen wird: „Man weiß, dass man irgendwann sein Lachen wiederfindet“, so Christina. Die Ex-„Bachelor in Paradise“-Kandidatin will sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen, um die Trennung in Ruhe verarbeiten zu können.

Galerie

Sie wollten dieses Jahr heiraten

Man kann Christina Grass und Marco Cerullo nur wünschen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommen. Schließlich wollten die zwei dieses Jahr heiraten. Bei seinem Auftritt in der Live-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel“ machte Marco seiner Christina im Februar 2020 einen Heiratsantrag. Die Hochzeit sollte dieses Jahr folgen, doch daraus wird jetzt nichts mehr. Eine Wunde, die bei beiden erstmal verheilen muss.

Was wird aus ihrem Hund?

2020 war für das einstige Traumpaar ein Jahr voller neuer und schöner Ereignisse. Leider endete das Jahr umso trauriger. Aber: Was passiert eigentlich mit Christina und Marcos gemeinsamen Hundewelpen Mimi und wer bleibt in der gemeinsamen Wohnung? Erst vor wenigen Monaten gaben die zwei bekannt, ab jetzt zu dritt zu sein. Sie legten sich eine kleine französische Bulldogge zu. Bei wem Mimi in Zukunft leben wird und was aus der Wohnung wird, ist bislang unklar. Auch ob die große Liebe in Freundschaft oder Rosenkrieg endet, muss sich erst noch zeigen…

(TSK)