23.12.2020 16:16 Uhr

Marco Cerullo und Christina Grass getrennt?

Sie waren das Traumpaar von "Bachelor in Paradise": Marco Cerullo und Christina Grass. Nun gibt es Trennungsgerüchte, aber was ist an den Spekulationen dran?

Das letzte gemeinsame Foto haben Marco Cerullo und Christina Grass Anfang Dezember zusammen gepostet. In der Influencer-Welt eine halbe Ewigkeit und anscheinend ein triftiger Grund zur Sorge.

Verliebt, verlobt, getrennt?

Fans der beiden, die sich bei „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben gelernt haben, vermuten, dass es zwischen den einstigen Turteltäubchen eine Krise geben könnte. Dabei hatte eigentlich alles so schön angefangen.

Nachdem die beiden im letzten Jahr in der TV-Show zueinander gefunden haben, stellte Marco Anfang des Jahres die Frage aller Fragen und Christina sagte selbstverständlich Ja.

Christina nimmt sich Auszeit

Vor einigen Tagen meldete sich Christina in ihrer Instagram-Story und kündigte eine Auszeit an. Sie wolle sich etwas zurück ziehen und erklärte: „Ich brauche gerade noch ein bisschen Zeit für mich und werde nach Weihnachten wieder wie gewohnt für euch da sein.“

Für viele Fans ein Zeichen, dass etwas nicht stimmen kann und deswegen haken einige bei Grass nach. Viele vermuten eine Trennung und fragen noch, eine Antwort gibt es von Christina aber nicht.

Marco fährt zu seinen Eltern

In seiner Insta-Story zeigt sich Marco allein im Auto. Er berichtet, dass er sich nun auf den Weg zu seinen Eltern nach Koblenz macht und zeigt außerdem Stolz das Innenleben seines neuen Autos.

Von Christina keine Spur und auch ein Wort über seine Verlobte verliert er nicht. Dabei ist es genau das, was die Fans so brennend interessiert. Mit seinem Schweigen kochen die Gerüchte nur noch weiter hoch.

Das sagt Marco

Gegenüber RTL gibt sich Marco Cerullo auch wortkarg, denn auf die Frage, ob es eine Krise zwischen ihm und Christina gibt, sagt er sehr einsilbig: „Mir geht es soweit gut. Möchte dazu nichts sagen.“

Ups, das klingt aber nicht nach einem Himmel voller Geigen! Es bleibt abzuwarten, ob die Gerüchte sich am Ende bewahrheiten…

(TT)