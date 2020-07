Marco Huck: Mietshaus des Ex-Boxweltmeisters hat gebrannt

Mitten in seinen Box-Comeback-Vorbereitungen musste Marco Huck jetzt eine Schock-Nachricht verdauen: In seinem Mietshaus nahe Hannover ist ein Brand entfacht. Die Unachtsamkeit einer Mieterin soll das Feuer ausgelöst haben.

Marco Huck (35), Ex-Boxweltmeister im Cruisergewicht, bereitet sich derzeit in Berlin auf seine geplante Rückkehr in den Boxring am 22. August vor. In seinem Training erreichte ihn die Nachricht eines Mitarbeiters, dass es in einem seiner Mietshäuser nahe Hannover gebrannt habe. Sechs Wohnungen seien in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet Huck, der sein Training sofort abbrach, in einem „Bild Live“-Interview. Zu Schaden gekommen sei bei dem Feuer zum Glück niemand. „Gott sei Dank geht es den Mietern gut, das war das Allerwichtigste und mein erster Gedanke.“

Laut polizeilichen Angaben habe eine Mieterin auf der Terrasse gegrillt und anschließend den Grill auf ein Sofa in ihrer Wohnung gestellt, was den Brand ausgelöst haben soll. Der Schaden liege „weit über einem sechststelligen“ Betrag, so Huck. Seinen betroffenen Mietern wolle er bald Alternativ-Wohnungen zur Verfügung stellen. Der genau Brandhergang und Sicherheitsfragen werden laut „Bild“ noch geklärt.

