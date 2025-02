Sohn von NBA-Legende in Haft Marcus Jordan: Sohn von NBA-Legende Michael Jordan mit Kokain erwischt

Marcus Jordan ist der jüngste Sohn von NBA-Legende Michael Jordan. (dr/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 19:54 Uhr

Michael Jordans jüngster Sohn Marcus Jordan wurde in Florida unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer seines Lamborghinis erwischt. Der 34-Jährige hatte sein Fahrzeug auf Bahngleise manövriert.

Der jüngste Sohn von Basketball-Ikone Michael Jordan (61) ist am frühen Dienstagmorgen in Florida verhaftet worden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde Marcus Jordan (34) gegen 1:14 Uhr morgens von der Polizei aufgegriffen, nachdem er seinen Lamborghini-SUV auf Bahngleise in der Stadt Maitland manövriert hatte.

Video News

Der ehemalige College-Basketballer gab zu, zuvor in einem Stripclub Alkohol getrunken zu haben. Obwohl er einen Alkoholtest verweigerte, zeigten drei verschiedene Fahrtüchtigkeitstests deutliche Beeinträchtigungen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine Substanz, die positiv auf Kokain getestet wurde.

Kaution und Freilassung

Wie darüber hinaus "Page Six" bestätigt, wurde eine Kaution in Höhe von 4.000 Dollar festgesetzt. Auf seinem Polizeifoto trägt der 34-Jährige eine Brille und ein schwarzes T-Shirt. Noch am selben Morgen wurde er wieder aus der Haft entlassen. Laut Polizeibericht soll Jordan auf dem Weg ins Gefängnis die ganze Zeit über gesungen haben.

In den vergangenen Monaten machte Marcus Jordan vor allem durch sein Liebesleben Schlagzeilen. Nach dem Ende seiner On-Off-Beziehung mit "The Real Housewives of Miami"-Star Larsa Pippen (50) wurde er im August 2024 mit dem Model Ashley Stevenson gesehen. Im Dezember wurde er dann eng umschlungen mit Nicole Murphy (57), der Ex-Frau von Eddie Murphy (63), in einem Club in Miami fotografiert.

Seine Beziehung zu Larsa Pippen sorgte aufgrund des Altersunterschieds von 16 Jahren für viel Aufsehen. Das Paar lernte sich 2022 kennen. Nach einer kurzen Trennung im Februar 2024 folgte im März das endgültige Aus. "Wir sind einfach auf verschiedenen Wegen", erklärte Pippen damals im "Amy & T.J."-Podcast. Die fünffache Mutter war zuvor mit Scottie Pippen (59) verheiratet – dem kongenialen ehemaligen Teamkollegen von Marcus' Vater Michael Jordan bei den Chicago Bulls.