Mareile Höppner wohnt mit ihrem Ex zusammen und ist happy

Im Herbst 2019 gab sie die Trennung von Arne Schönfeld bekannt, jetzt spricht Mareile Höppner (42) erstmals über ihren Alltag als getrenntes Paar.

„Wir sind trotz Trennung sehr glücklich zusammen und auch noch total eng miteinander. Wir sind ja schließlich auch Eltern, haben einen neunjährigen Sohn“, erklärte die ARD-Moderatorin im Interview mit der Illustrierten „Gala“.

„Keine Schlammschlacht“

Dazu gehört auch, dass sie mit ihrem Ex-Mann in Leipzig nach wie vor unter einem Dach lebt: „Also, ich sag mal so: Bei uns ist es ein bisschen das Hin-und-Her-Modell. Aber für uns passt alles.“

Höppner scheint ein großer Fan von harmonischen Trennungen zu sein. So lobte sie vor wenigen Monaten in einem Interview Helene Fischer und Florian Silbereisen dafür, dass diese trotz großem medialen Interesse sich zu keiner Schlammschlacht hinreißen ließen. „Mit Bravour und wirklich viel Stil“, kommentiert sie in einem im Interview mit nordbuzz.de die mediale Trennung der beiden.

„Das war der Neue-Medien-Coup, wie man’s macht: keine Schlammschlacht, kein gespieltes Drama, sondern offensiver Umgang damit von zwei aufgeklärten Business-Leuten.“