Musik Maren Morris: Erkältet bei den Aufnahmen zum Teddy Swims-Duett

Maren Morris - 2023 Variety Hitmakers Brunch - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 16:00 Uhr

Maren Morris verriet, dass es ihr an dem Tag, an dem sie ihr Teddy Swims-Duett aufnahm, nicht gut ging.

Die 33-jährige Country-Hitmacherin und der 31-jährige Soulsänger taten sich zusammen, um eine Version von ‚Some Things I’ll Never Know‘ von der Debüt-Solo-LP ‚I’ve Tried Everything but Therapy (Part 1)‘ des Musikers aufzunehmen.

Und jetzt enthüllte Maren, dass sie frustriert darüber gewesen sei, dass sie an dem Tag, an dem sie das Duett aufnahmen, erkältet war. Die Sängerin enthüllte in einem Gespräch gegenüber ‚People‘: „Ich bin etwas frustriert darüber gewesen, dass das der einzige Tag war, an dem ich singen konnte, und ich bin krank gewesen.“ Das Duett mit dem ‚Lose Control‘-Star war jedoch eine Chance, die sie sich nicht entgehen lassen wollte, weil sie die Arbeit an dem Lied mit Teddy mit dem „Gefühl“ verglich, als hätte man Gott gesehen. „Das ist definitiv eine Erfahrung gewesen, die ich nie vergessen werde, nur weil ich nicht daran dachte, bestimmte Noten perfekt treffen zu müssen. Ich habe nicht zu viel nachgedacht oder zu viel analysiert. Ich war völlig in den Emotionen von Teddys Stimme versunken und habe in der zweiten Strophe einfach meinen Halt gefunden und hatte das Gefühl, als würde man Gott oder so etwas sehen, wenn man mit einer Stimme wie Teddys harmoniert“, verriet Morris. Während ihrer Scheidung von Ryan Hurd habe Maren zudem eine emotionale Verbindung zu der Ballade aufgebaut.