Stars Margot Robbie: Barbie als Musical

Margot Robbie at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2024, 14:40 Uhr

Die 33-jährige Schauspielerin will ihren Hitfilm an den Broadway bringen.

Margot Robbie will ‚Barbie‘ als Musical auf die Bühne bringen.

Die 33-jährige Schauspielerin feierte 2023 als die legendäre Plastikpuppe einen Riesenerfolg an den Kinokassen. Verschiedenen Berichten zufolge denkt Robbie deshalb seit kurzem darüber nach, den Hitfilm als Musical zu produzieren. Auf die Frage, ob sie ‚Barbie‘ an den Broadway bringen würde, erklärte die gebürtige Australierin jetzt im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘: „Vertraut mir, das ist nicht das erste Mal… es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber nachgedacht haben. Es macht so viel Spaß, alles zu einer großen, verrückten Musical-Nummer zu machen. Alles wird dadurch unendlich viel unterhaltsamer.“

Auch ‚Barbie‘-Regisseurin Greta Gerwig hätte Lust auf ein Musiktheaterstück über die berühmte Spielzeugpuppe. „Ich liebe Musicals“, erzählt sie im Gespräch mit den Reportern. „Also, nichts würde mich glücklicher machen. Ich würde liebend gerne ein Musical machen.“ Dass die Filmemacherin mit ‚Barbie‘ ihre persönliche Vision verwirklichte, verriet Hauptdarstellerin Robbie bereits bei der Premiere des Streifens. Damals sagte sie: „Natürlich begann die Idee für ‚Barbie‘ bereits vor 64 Jahren, aber Greta bringt sie noch einmal neu in die Welt, auf eine Weise, wie es nur Greta Gerwig kann.“