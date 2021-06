Margot Robbie in „The Suicide Squad“: Harley Quinn ist jetzt eine andere

28.06.2021 21:25 Uhr

Der australische Hollywood-Export Margot Robbie plauderte über ihre Rolle als Harley Quinn in "The Suicide Squad".

Die 30-jährige Schauspielerin übernimmt in der Fortsetzung des DC Extended Universe (DCEU) erneut die Rolle der Bösewichtin und ist der Meinung, dass sich die Figur im Vergleich zu den vorherigen Filmen verändert hat, da sie nicht mehr so abhängig vom Joker ist.

Harley Quinn hat an Selbstbewusstsein gewonnen

Margot sagte der Zeitung „The Toronto Sun“: „Für mich hat sie so viele Facetten in ihrer Persönlichkeit, es ist eine endlose Sache, die man mit den Leuten erkunden kann. Ich denke, im ersten ‚Suicide Squad‘-Film hatte sie ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Überheblichkeit, weil sie wusste, dass sie den Schutz des Jokers hatte.“

Der „Once Upon a Time in Hollywood“-Star glaubt, dass der neue Film zeigen wird, wie sehr ihr Alter Ego an Selbstvertrauen gewonnen hat.

Starbesetzung in „the Suicde Squad“

Margot Robbie fügte hinzu: „In diesem Film ist die Zeit vergangen, es gibt keine direkte Verbindung zu diesen beiden Filmen, aber es ist nicht mehr etwas, mit dem Harley ringt. Sie wartet nicht mehr darauf, dass Mr. J auftaucht und sie fragt sich nicht, ob sie es alleine schaffen kann. Sie weiß es.“

Margot wird in James Gunns Film von einer All-Star-Besetzung begleitet, zu der Idris Elba, Sylvester Stallone und Joel Kinnaman gehören.

Darum geht’s

Belle Reve, das Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den USA: Hier sitzen die schlimmsten Superschurken ein und würden alles tun, um wieder rauszukommen – selbst der streng geheimen, zwielichtigen Spezialeinheit Task Force X beitreten. Schon bald begibt sich ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Verbrechern auf tödliche Mission, darunter Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher II, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin – und natürlich jedermanns Lieblingspsychopathin Harley Quinn.

Bis an die Zähne bewaffnet fällt (buchstäblich) die Bande auf der abgelegenen, von Feinden nur so wimmelnden Insel Corto Maltese ein. Auf ihrem Weg durch den von militanten Widersachern und Guerillas bevölkerten Dschungel lassen sie kaum einen Stein auf dem anderen. Einzig Colonel Rick Flag ist als Stimme der Vernunft mit von der Partie … und Amanda Wallers Regierungsspitzel verfolgen jeden Schritt, den das Selbstmordkommando tut. Wie immer gilt: Eine falsche Bewegung bedeutet den sicheren Tod (ganz gleich ob durch einen Gegner, einen Teamkollegen oder Waller selbst). Wer clever ist, würde kein Geld auf dieses Team setzen – nicht auf ein einziges Mitglied.

„The Suicide Squad“ soll am 5. August in den Kinos starten.