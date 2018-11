Margot Robbie setzt ihre Küche in Brand

Freitag, 23. November 2018 19:07 Uhr

Margot Robbie hat bei dem letztjährigen Versuch, ein Thanksgiving-Essen zuzubereiten, die Küche in Brand gesteckt.

Der australische Hollywood-Star Margot Robbie ist vielleicht nicht die beste Köchin der Welt – was sie aber nicht davon abhält, weiterhin ihr Bestes zu geben! Die 28-jährige Schauspielerin hat in einem Interview mit „USA Today“ verraten, dass sie im letzten Jahr an Thanksgiving die Süßkartoffeln verbrannt hat – und damit ist nicht gemeint, dass sie sie etwas zu lang im Ofen ließ… Robbie sagte: „An unserem ‚Friendsgiving‘ letztes Jahr kochten wir einen großen Festschmaus. Ich war für die Süßkartoffeln zuständig und ich habe sie in Brand gesteckt. Es war furchtbar. In diesem Jahr haben wir wieder abgesprochen, wer was kocht, und ich so: ‚Ich würde es wirklich gerne nochmal mit den Süßkartoffeln versuchen!'“

Es war nicht das erste Mal

Robbie verriet außerdem, dass dies nicht der einzige Küchenbrand gewesen sei, den sie zu verantworten hat: „Letzte Weihnachten hab ich den Schinken verbrannt, und wiederum habe ich gefragt: ‚Kann ich wieder den Schinken übernehmen?‘ Und die anderen so: ‚Wir wollen die Lebensmittel gerne verspeisen, wir wollen keine verkohlten Reste.'“

Wie es dieses Thanksgiving für Robbie gelaufen ist, hat sie noch nicht verlautbaren lassen… (CI)