Beauty & Fashion Margot Robbie: Sie ist das neue Gesicht von Chanel No.5

Margot Robbie at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 16:00 Uhr

Margot Robbie ist zum neuen Gesicht von Chanel No.5 ernannt worden.

Die ‚Barbie‘-Schauspielerin, die seit 2018 Markenbotschafterin für Chanel ist, ist in die Fußstapfen von Nicole Kidman, Marilyn Monroe und Chanel selbst getreten und wirbt für das ikonische Parfüm.

Robbie verriet in einem Interview gegenüber ‚WWD‘: „Ich wusste einfach schon immer von Chanel No.5 … Es ist Kult und eine Kultmarke. Es ist das, was man immer mit dem absoluten Höhepunkt des Luxus verbindet. Zumindest habe ich Chanel immer so empfunden. Und jetzt gehöre ich zur Chanel-Familie; ich verbinde das mit persönlicheren Erinnerungen und mit Dingen, die ich machen durfte.“ Der Originalduft wurde im Jahr 1921 kreiert, gefolgt vom Eau de Toilette drei Jahre später, vom Eau de Parfum 1986, vom Eau Premiere 2008 und von der Veröffentlichung von L’Eau acht Jahre später. Für die neue Kampagne arbeitete Margot mit dem Filmemacher Luca Guadagnino an dem Werbespot, in dem sie neben ihrem australischen Schauspielkollegen Jacob Elordi mitspielt. In der neuen Kampagne verpassen die beiden Stars ein Rendezvous, während sie sich für ihr Date fertig macht. Robbie lacht jedoch über das Missgeschick und taucht ins Meer, bevor sie wieder an die Oberfläche kommt.