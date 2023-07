Film Margot Robbie: So selbstbewusst hat sie ‘Barbie’ mit den Filmstudios verhandelt

Margot Robbie attends a press conference - Seoul - Barbie - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 16:00 Uhr

Margot Robbie hat ‘Barbie’ ganz selbstbewusst als einen Milliarden-Dollar-Film verkauft.

Die 33-jährige Schauspielerin spielt die berühmte Puppe in Greta Gerwigs vielgepriesenem neuen Film und gab zu, dass sie sich ein wenig hinreißen ließ, als sie versuchte, die Studios davon zu überzeugen, den Film zu drehen, indem sie ihn mit ‘Jurassic Park’ verglich.

Im Gespräch mit ‘Collider’ sagte Margot, die den Film auch produziert: „Ich glaube, mein Argument bei der Besprechung zur Freigabe des Films war, dass die Studios so viel Erfolg haben, wenn sie mutig genug sind, eine große Idee mit einem visionären Regisseur zu kombinieren.

Und dann nannte ich eine Reihe von Beispielen wie ‚Dinosaurier und (Steven) Spielberg‘, das und das, das und das – ich nannte so ziemlich alles, was unglaublich war und den Studios im Laufe der Jahre eine Menge Geld eingebracht hat. Und ich habe gesagt: ‚Und jetzt habt ihr Barbie und Greta Gerwig’. Und ich glaube, ich habe ihnen gesagt, dass der Film eine Milliarde Dollar einspielen würde, was vielleicht etwas übertrieben war, aber wir hatten einen Film zu machen, okay?!“

Margot verriet auch, dass sie nicht darum gebeten hatte, in dem Film mitzuspielen und eine andere Darstellerin für die Rolle der Barbie akzeptiert hätte. Der ‚Babylon‘-Star erinnerte sich: „Ich wollte nicht, dass unsere Regisseurin […] sich unter Druck gesetzt fühlt, mich in die Rolle zu stecken, also habe ich ganz offen gesagt: ‚Ich werde mich nicht im Geringsten beleidigt fühlen. Wir können zu jedem gehen. Welche Geschichte du auch immer erzählen willst und wer auch immer das sein soll, ich unterstütze das. Ich habe als Produzent meine Finger im Spiel, aber nicht als Schauspieler, also seid ihr frei in eurer Wahl. Und sie sagte: ‚Halt die Klappe, ich will das für dich schreiben‘.”