Film Margot Robbies und Colin Farrells Liebesfilm ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ verschoben

Margot Robbie at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 18:00 Uhr

Margot Robbies und Colin Farrells Liebesfilm ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ wurde verschoben.

Der Film sollte eigentlich am 9. Mai in die Kinos kommen, wird nun aber stattdessen erst am 19. September veröffentlicht, nachdem Sony seinen Filmplan angepasst hat.

Laut ‚Variety‘ entschied sich Sony, den Film zu verschieben, um Konkurrenz mit A24s ‚Friendship‘ – mit Paul Rudd und Tim Robinson in den Hauptrollen – und Marvels ‚Thunderbolts*‘ zu vermeiden. Insider sagten dem Outlet auch, dass Sony sich dafür entschieden habe, den Film auf September zu verschieben, da dieser Monat mit Horrorfilmen und männlich geleiteten Filmen gefüllt sei, so dass der von Frauen geführte Film ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ mehr hervorsticht. Infolge der Verspätung wird ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ am selben Tag wie die Dramödie ‚Ella McCay‘ der 20th Century Studios mit Emma Mackey, Woody Harrelson und Ayo Edebiri in den Hauptrollen veröffentlicht.

‚A Big Bold Beautiful Journey‘ – in dem auch Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge und Hamish Linklater zu sehen sein werden – wird als „eine fantasievolle Geschichte über zwei Fremde und die außergewöhnliche emotionale Reise, die sie verbindet“ beschrieben. Unter der Regie von ‚After Yang‘-Filmemacher Kogonada wurde ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ von ‚The Menu‘-Autor Seth Reiss geschrieben, der neben Youree Henley, Bradley Thomas und Ryan Friedkin auch als Produzent fungiert.