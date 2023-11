Perle in den Berchtesgadener Alpen Maria Alm im Herbst: Sportparadies, Wallfahrtsort und Oase für Kinder

Das Örtchen Maria Alm mit Wallfahrtskirche, Bergmassiv und Kinderhotel. (dr/spot)

SpotOn News | 07.11.2023, 13:08 Uhr

Auf der Suche nach einem Ort, der Familienurlaub mit sportlichen Aktivitäten perfekt vereint? Dann sollte man vielleicht Maria Alm in den Berchtesgadener Alpen einen Besuch abstatten. Hier gelingt der Spagat zwischen Erholung, Action und zufriedenen Kindern...

Was haben der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel (1919-2016) und der Ex-Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg (74) gemeinsam? Beide wussten bereits vor Jahrzehnten, dass das beschauliche Maria Alm, rund 50 Kilometer südlich von Salzburg, ein besonderer Ort ist. Sowohl der Politiker als auch der Rennfahrer zählen zu den bekanntesten Wahl-Einwohnern der Gemeinde am sogenannten Steinernen Meer, einem beeindruckenden Bergmassiv in den Berchtesgadener Alpen.

In traumhafter Lage bietet die Region nicht nur Wintersportfans große Möglichkeiten, sondern Wanderern, Bikern, Spaziergängern oder auch einfach nur Familien mit kleinen Kindern, die sich eine Auszeit vom Alltag gönnen möchten. Dabei bilden die majestätischen Alpen eine beeindruckende Kulisse. Eine ideale Umgebung zum Entspannen und Abschalten, vor allem im Herbst – bevor Massen an Skisportfans die Region fluten. Den historischen Kern von Maria Alm dominiert die örtliche Wallfahrtskirche, die sich als Ausflugsziel für einen nachmittäglichen Spaziergang anbietet.

Was das Örtchen im Vergleich zu seinen Nachbargemeinden besonders herausstechen lässt, ist seine kinderfreundliche Atmosphäre. Hier wird Wert darauf gelegt, dass die jüngsten Gäste sich genauso willkommen fühlen wie die Erwachsenen. Bei gutem Wetter locken Erlebnisspielplätze wie ein Schaukel- oder ein Waldrutschenpark auch ohne Schnee in die Höhen. Sind Ausflüge auf die Gipfel der Region geplant, sollten sich die Gäste vorab auf der offiziellen Webseite der Ferienregion Hochkönig informieren, welche Bergbahnen geöffnet haben und welche Routen für Kinder geeignet sind.

Als Übernachtungsmöglichkeit bietet sich für Familien mit Kindern vor allem eines der ausgewiesenen Familienhotels an, zum Beispiel das Hotel Tante Frida – ein Kinderhotel der besonderen Art. Hier kommt in erster Linie der Nachwuchs auf seine ihre Kosten. Dank Wasserrutsche, Kegel- und Gokart-Bahn, Kino und zahlreichen Indoor- wie Outdoor-Spielmöglichkeiten können sich die Kids austoben und anschließend dank All-Inclusive-Konzept bei allerlei kindgerechten Speisen und Getränken wieder stärken.

"Denn Erwachsen sein kann man auch zu Hause"

Natürlich gibt es dort auch für die Eltern viele Möglichkeiten, sich zu entspannend. Für altersgerechte Aktivitäten stehen unter anderem ein Außen- und ein Innenpool und natürlich auch Ruheräume zur Verfügung. Alle Eltern sollten aber dennoch einen gewissen Sinn für Spaß mitbringen. Nicht umsonst heißt das Leitmotiv des Hotels: "Denn Erwachsen sein kann man auch zu Hause."

Das Örtchen Maria Alm steht für eine gelungene Kombination aus Beschaulichkeit und Aktivität, die gleichermaßen Prominenz, Sportfans und Familien anzieht. Das Dorf und auch die Region beweisen, dass Erholung und lebendige Freizeitmöglichkeiten keinen Widerspruch darstellen müssen.