Stars Mariah Carey: Ankündigung von ‚weltbewegender Überraschung‘ in ihrem ‚Type Dangerous‘-Musikvideo

Mariah Carey playing golf 3 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 16:00 Uhr

Das neue Musikvideo des Stars soll eine 'weltbewegende Überraschung' beinhalten.

Mariah Careys neues Musikvideo zu ihrer Single ‚Type Dangerous‘ soll eine „weltbewegende Überraschung“ beinhalten.

Der Regisseur des mit Spannung erwarteten Promo-Videos der Sängerin, Joseph Kahn, hat Careys Fans scherzend dazu geraten, „ihre Booty Calls am Freitagabend abzusagen“, um sich das neue Musikvideo anschauen zu können.

Kahn deutete an, dass in dem kommenden Musikvideo etwas Großes passieren würde. Der Filmemacher verkündete auf seinem Account auf X: „Jeder weiß, wenn sie mir eine Deadline für ein Musikvideo geben, dann nutze ich jede Sekunde, um es zu verfeinern, bis es perfekt ist. Sagt eure Booty Calls am Freitagabend ab, ihr werdet zu beschäftigt sein, euch ‚Type Dangerous‘ anzuschauen.“ Kahn fügte hinzu, dass das Musikvideo eine „weltbewegende Überraschung“ beinhalten würde. Der Regisseur sagte: „Es wird eine weltbewegende Überraschung im @MariahCarey ‚Type Dangerous‘-Musikvideo geben. Das ist kein Scherz. Macht euch bereit, lol.“ Mariahs neue Single ‚Type Dangerous‘, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, ist die erste Solomusik der Künstlerin seit sechs Jahren. ‚Type Dangerous‘ sampelt den Song ‚Eric B. Is President‘ des legendären Hip-Hop-Duos Eric B. and Rakim aus dem Jahr 1986.