Musik zu Roblox Mariah Carey: Dieses Weihnachten hat sie etwas ganz besonderes geplant

Viele sehen Mariah Carey als Diva. (wue/spot)

Bang Showbiz | 05.12.2022, 13:00 Uhr

Mariah Carey wird ihre festliche Musik zu Roblox bringen.

Die „Hero“-Künstlerin hat auf der Livetopia-Plattform ihr virtuelles Konzert mit dem Titel „Mariah Carey’s Winter Wonderland“ angekündigt.

Mariah hat sich etwas besonderes einfallen lassen

Zwischen dem 21. und 24. Dezember wird Mariah alle ihre alten und neuen Hits zum Besten geben und das Konzert mit einer besonderen Performance von „All I Want For Christmas Is You“ abschließen. Und auch die Zwillinge der Sängerin, Monroe und Moroccan, die sie mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon großzieht, haben sich für das Event eine weihnachtliche Schatzsuche einfallen lassen.



Weihnachtliches Metaverse-Erlebnis

Die 52-jährige Musikerin verkündete in einem Statement: „Weihnachten ist meine absolute Lieblingszeit des Jahres! In diesem Jahr wollte ich etwas ganz anderes machen, um die Weihnachtszeit einzuläuten. Meine Kinder und ich leben für Roblox und wir könnten gar nicht aufgeregter sein, dieses festliche Metaverse-Erlebnis für euch alle zu planen!“

Die „We Belong Together“-Hitmacherin veranstaltet am 20. Dezember ein zweistündiges Primetime-Special auf CBS und Paramount+. „Mariah Carey: Merry Christmas To All“ wird Careys Auftritt in der Woche zuvor vom New Yorker Madison Square Gardens präsentieren.