Mariah Carey haut zu Weihnachten eigene Festtags-Doku raus

Mariah Carey veröffentlicht ihre eigene Musik-Doku zu Weihnachten. In diesem Jahr feiert Mariah Careys Hit ‚All I Want For Christmas Is You‘ bereits seinen 25. Geburtstag.

Anlässlich dieses großen Jubiläums hat sich die Sängerin etwas ganz Besonderes überlegt und gemeinsam mit Amazon Music eine Dokumentation gedreht.

„Ich hatte eine sehr schwierige Familie“

In einem Trailer zu ‘Mariah Carey is Christmas: The Story of All I Want for Christmas Is You‘ erklärt sie: „Ich weiß noch wie es anfing. Ich wollte, dass es ein Klassiker wird. Es war eine Errungenschaft, auf die ich sehr stolz war.“

Neben der Sängerin wird auch der Backup-Sänger und Freund Trey Lorenz zu hören sein, sowie ihr Kollege Randy Jackson. Letzterer erklärt darin: „Mit einem Weihnachtssong zu kommen, der ein Hit wird, ist nahezu unmöglich.“ E

rst vor wenigen Tagen hatte sich Carey mit dem österreichischem Kristallhersteller Swarovski zusammengetan, um ein ganz besonderes Festtagsornament zu entwerfen. Wie ‚Vogue‘ berichtet, besteht das Schmuckstück aus 90 kleinen Kristallen mit dem ‚Blue Aurora Borealis Effekt‘.

„Ich will, dass es für meine Kinder magisch wird“

Gehalten wird das glitzernde Stück von einem roten Satinband, auf dem die Initialen Careys als auch der Titel ihres Weihnachtssongs stehen. Weil Carey selbst in schwierigen Familienverhältnissen aufwuchs, möchte sie ihren achtjährigen Zwillingen Moroccan und Monroe in diesem Jahr das perfekte Weihnachtsfest organisieren.

Auf die Frage, wie die Feste ihrer Kindheit abliefen, antwortete Carey gegenüber ‚Cosmopolitan‘: „Ich hatte eine sehr schwierige Familie. Ich wollte immer eine gute Zeit an Weihnachten haben und sie haben es stets ruiniert. Deshalb habe ich mir selbst geschworen, dass ich Weihnachten jedes Jahr großartig mache. Ich will, dass es für meine Kinder magisch wird.“