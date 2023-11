Musik Mariah Carey kündigt neue Musik an

Mariah Carey Onstage June 24 2022- Prince Williams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 12:00 Uhr

Mariah Carey hat angekündigt, dass sie an neuer Musik arbeitet.

Die ‚We Belong Together‘-Sängerin verriet, dass sie neue Songs geschrieben hat und dass auf einem der Lieder ein Chor zu hören sein wird.

Die Prominente erzählte in einem Interview gegenüber ‚Good Morning America‘: „Es ist neue Musik am Horizont. Ich habe in den vergangenen drei, vier Wochen einfach daran gearbeitet, an neuen Songs zu schreiben.“ Zu dem, was ihre Fans von dem neuen Material erwarten können, fügte der Star hinzu: „Gestern waren wir im Aufnahmestudio und wir haben mit einem Chor an etwas gearbeitet, an einem neuen Song. Es bleibt also spannend.“ Careys letztes Studioalbum ist ihre ‚Caution‘-Platte von 2018 gewesen. Seitdem hat der Star an einer Reihe von Songs mitgewirkt, darunter an dem Hit-Remix 2022 von ‚Big Energy‘ von Latto in Zusammenarbeit mit DJ Khaled. Unterdessen wird die ‚All I Want For Christmas Is You‘-Hitmacherin ihre ‚Merry Christmas One and All!‘-Tournee durch die USA starten. Kelly Clarkson hatte vor kurzem bekanntgegeben, dass sie gerne ein Lied mit Mariah Carey aufnehmen würde.