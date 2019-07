Mariah Carey: Mit so vielen Männern hatte sie Sex!

Mittwoch, 10. Juli 2019 07:09 Uhr

Wie lang ist die Liste der Begehrten? Mariah Carey (49) verriet nun mit wie vielen Männer sie in ihrem Leben geschlafen haben will. Die ist erstaunlich übersichtlich.

Für ihr aktuelles Cover-Interview für die amerikanische Ausgabe des Msgazins ‚Cosmopolitan‘ nahm sich Mariah Carey gleich ein paar Stunden Zeit. Gemütlich trank sie eine Flasche Wein mit der Reporterin und erzählte dabei ungewohnt offen aus dem Nähkästchen.

Es ging um ihre Karriere, die Musikindustrie – und natürlich um die lieben Männer. Die Pop-Ikone war bereits zweimal verheiratet und datet seit ungefähr drei Jahren ihren aktuellen On/Off-Boyfriend Bryan Tanaka, der mit 36 Jahren knackige 13 Jahre jünger ist als sie.

Nichtsdestotrotz will sie erst mit einer sehr kleinen Anzahl von Männern geschlafen haben.

Quelle: instagram.com

„Ich bin recht prüde“

Nur fünf Männer sollen es gewesen sein. „Ich hatte nicht viele, aber sie waren sehr unterschiedlich. Ich habe in meinen Leben bisher nur mit fünf Männern geschlafen. Im Vergleich zu den meisten anderen bin ich also recht prüde.“

Sollen wir das wirklich glauben? Mit ihren zwei Ehemänner (Tommy Mottola, Nick Cannon), ihrem Jetzt-Boyfriend und ihrem Ex-Kurzzeit-Verlobtem James Parker (51) wäre nur noch ein freier Platz auf ihrer Liste.

Seltsam, denn man weiß von mindestens vier Liebesbeziehungen (Derek Jeter, Luis Miguel, Mark Sudack und Christian Monzon), die Mariah zwischen ihrer ersten und zweiten Ehe hatte.



Quelle: instagram.com

Geflunkert?

Also entweder ist Mariah wirklich, wie sie ja auch selbst sagt, recht prüde und hat auch in zum Teil jahrelangen Beziehungen nicht mir ihren Partnern geschlafen, oder aber Madame Carey hat ein wenig geflunkert.

Am Ende des Tages bleibt die exakte Zahl natürlich ihr Geheimnis, die Zeiten, in denen Frauen die Zahl ihrer Sexpartner so gering wie möglich halten sollten, sind 2019 aber zum Glück vorbei.