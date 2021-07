Mariah Carey: Töchterchen Monroe gibt Model-Debüt

21.07.2021 20:00 Uhr

Die 10-jährige Tochter von Mariah Carey und Nick Cannon, Monroe, hat ihr Model-Debüt gegeben.

Das Töchterchen der Sängerin, das ein Zwilling ihres Bruders Moroccan ist, verwandelte sich für eine Anzeige für OshKosh B’Goshs Schulanfangskampagne „Today Is Someday“ in eine Mini-Me-Version ihrer berühmten Mutter.

Klein-Monroe schreibt Songtexte

Monroe, die in dem Video Jeans-Latzhosen trägt, ist darin dabei zu sehen, wie sie ihre Haarbürste als ein Mikrofon benutzt und in einer Szene, die in dem Jahr 1980 angesiedelt ist, Songtexte schreibt.

Monroe erklärt in dem Clip: „Irgendwann wird es anders sein. Die Melodien, die in meinem Kopf leben, werden eines Tages an der Spitze der Charts stehen. Die Lieder in meinem Herzen werden Millionen von Herzen berühren.“

Mariah Carey über ihre Kindheit

Auf die Frage, warum sie die Kampagne gemacht haben, erzählte die 51-jährige Mariah Carey gegenüber dem „People“-Magazin: „Als kleines Mädchen war ich entschlossen dazu, meine Träume zu verwirklichen. Jetzt als Mutter macht es mir so viel Freude zu sehen, wie meine Kinder die Träume, die sie in ihren Herzen tragen, visualisieren und entwickeln. Wir haben die Kampagne gemacht, weil wir die Botschaft lieben, Kinder zu befähigen, mutig zu träumen und ihren eigenen Weg zu gehen.“

Die ‚We Belong Together‘-Hitmacherin verriet vor kurzem, dass sie während ihrer gesamten Kindheit „Identitätsprobleme“ gehabt hat. (Bang)