Mariah Carey und ihr Ex Nick Cannon glücklich mit den Zwillingen

Alles, was sich Mariah Carey zum Erntedankfest wünscht, sind offenbar ihre Familie und ihre Freunde. Die Sängerin feierte den besonderen Feiertag am Donnerstag mit ihren Lieben. Die 49-Jährige präsentierte das Ganze natürlich auch in einem, scheinbar sehr von Herzen kommenden, Instagram-Post.

Carey teilte eine Reihe von Fotos der Thanksgiving-Dinnerparty, auf der ihr Ex-Ehemann Nick Cannon, ihre 8-jährige Zwillinge Moroccan und Monroe und Careys Freund Bryan Tanaka anwesend waren.

„Frohes Thanksgiving! Ich bin dankbar für all die Segnungen in meinem Leben“,fügte sie den Bildern hinzu.

Wieder vereint mit Tänzerfreund

Auf dem Foto posieren Carey und Cannon mit ihren zu süßen Kindern, während der Moroccan seinen Vater umarmt und Monroe ihre Mutter auf die Wange knutscht. Auf einem anderen Bild ist sie händchenhaltend mit ihrem Tänzerfreund Tanaka (36) zu sehen. Die beiden sind seit über einem Jahrzehnt beruflich verbunden und haben im Herbst 2016 angefangen, sich zu daten. Die beiden scheinen wieder zueinander gefunden zu haben, nachdem sie im April 2017 eine kurze Trennung hatten.

Die „All I Want For Christmas Is You“-Sängerin funkelte auf ihrer Thanksgiving-Feier übrigens in einem goldenen Paillettenkleid.