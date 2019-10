Mariah Carey wirbt für Chips

Das passt ja: Mariah Carey ist das neue Werbegesicht der Weihnachtskampagne von ‚Walkers‘. Die 49-jährige Sängerin löst damit die Spice Girls bei der bekannten Chips-Marke ab.

Über ihr Engagement sagte die ‚All I Want For Christmas Is You‘-Interpretin: „Jeder weiß, wie gerne ich Weihnachten feiere und es macht Spaß, dieses Jahr mit ‚Walkers‘-Chips in Weihnachtsstimmung zu kommen – sie sind unwiderstehlich! Ich kann noch nicht viel über die Werbung sagen, aber vielleicht gibt es einen lustigen Twist am Ende!“

Grauenhafte Ehe

Ob die Sängerin dabei ihren weltweit bekannten Weihnachtshit zum Besten geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Dass Mariah in ihrer Karriere frei entscheiden kann, welche Angebote sie annimmt und welche nicht, war nicht immer so. Erst vor kurzem sprach sie öffentlich darüber, wie sehr sie in ihrer ersten Ehe mit dem früheren Sony-Music-Mogul Tommy Mottola gelitten habe.

„Man kann sich eine Kinderbraut vorstellen. Es gab bewusste Anstrengungen, mich als dieses All-American-Girl zu präsentieren, was auch immer das bedeutet. Es war sehr einschränkend. Ich als Person hatte keinerlei Freiheiten. Es war fast so, als sei ich ein Gefangener gewesen“, verriet sie im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Cosmopolitan‘.