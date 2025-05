Stars Marie Nasemann fühlt sich nach der Bekanntgabe ihrer Trennung endlich wieder frei

Marie Nasemann at Book Fair Frankfurt Oct 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2025, 15:30 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin ist froh darüber, endlich offen über ihre neue Lebenssituation sprechen zu können.

Marie Nasemann ist froh darüber, ihre Trennung endlich nicht mehr geheimhalten zu müssen.

Die Ex-GNTM-Kandidatin und ihr Ehemann Sebastian Tigges gehen bereits seit einigen Monaten getrennte Wege. Ihren Followern verkündete die 36-Jährige das Ehe-Aus jedoch erst jetzt. Nasemann und Tigges wurden im Laufe ihrer achtjährigen Beziehung Eltern zweier Kinder und waren auch geschäftlich zusammen tätig. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram schrieben sie über ihre Trennung: „Wir mussten es erst für uns und mit unserem inneren Umfeld sortieren und wenden uns daher erst jetzt nach außen.“ In ihrem Post erklärten die Influencerin und ihr Ex-Partner außerdem, dass sie selbst noch nicht genau wissen, wie die Zukunft ihrer Familie aussehen werde.

In einem neuen Instagram-Update wandte sich Marie Nasemann nun erneut an ihre Fans, um ihre aktuelle Lebenssituation zu schildern. Dabei gab sie zu, dass sie erleichtert darüber sei, die Trennung nicht mehr geheimhalten zu müssen. „Ich bin froh, dass dieses Versteckspiel vorbei ist. Ich bin jetzt hier in der Wohnung, in der ich die letzten Monate die Hälfte meiner Zeit verbracht habe, die gehört einer Freundin“, berichtet sie. An ihrem neuen Rückzugsort wohnt die zweifache Mutter mit einer Katze namens Iggy zusammen, die ihr in dieser schwierigen Phase in ihrem Leben Halt gebe. An ihre Fans richtet Marie die Worte: „Danke für eure lieben und respektvollen Nachrichten. Das bedeutet mir sehr viel.“