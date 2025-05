Stars Marie Reim: Deshalb hatte sie bei ‚Die Verräter‘ einen Nervenzusammenbruch

Marie Reim - Avalon - August 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin wurde während ihrer Teilnahme an der Show an schlimme Kindheitserfahrungen erinnert.

Bei Marie Reim kamen während der Dreharbeiten zu ‚Die Verräter‘ schlimme Kindheitserinnerungen hoch.

Die 25-jährige Sängerin brach am Set der Sendung regelrecht zusammen, als sie von ihren prominenten Mitspielern zu Unrecht als Verräterin eingestuft wurde. Letztendlich musste sogar eine Psychologin anrücken, um Marie in der Situation zu unterstützen. Wie sie jetzt im Gespräch mit ‚Bild‘ verriet, lag ihre extreme Reaktion an alten Wunden aus der Kindheit. „Ich wurde im Privatleben sehr oft verurteilt, ohne dass ich was gemacht habe“, erzählt der Nachwuchsstar. „Das hat sich jetzt bei ‚Die Verräter‘ leider wiederholt. Deshalb habe ich auch so emotional reagiert. Ohne diese private Vorgeschichte hätte ich sicher nicht so oft geweint. Das waren einfach alte Traumata, die da wieder hochgekommen sind.“

Als Tochter der zwei Schlagerikonen Matthias Reim und Michelle hatte es Marie während ihrer Schulzeit nicht immer einfach. „Ich habe den falschen Leuten vertraut, wurde viel ausgenutzt, verarscht, gehänselt und sogar von den Jungs auf dem Schulhof verprügelt“, berichtet sie über ihre schlimmen Erfahrungen. Obwohl sie laut eigener Aussage nicht noch einmal an dem RTL-Format teilnehmen würde, ist Marie dennoch froh, dabei gewesen zu sein. Ihr Fazit: „‚Die Verräter‘ war ein Wachstums- und Heilungsprozess für mich. Ich bin definitiv daran gewachsen.“