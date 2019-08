Mariella Ahrens und ihr Neuer: „Ich bin total verliebt!“

Sonntag, 11. August 2019 13:30 Uhr

Mariella Ahrens lüftet das Geheimnis um die Identität ihres neuen Partners – und schwebt auf Wolke sieben. Die 50-jährige Schauspielerin gab bereits im Juni gegenüber der Zeitschrift ‚Gala‘ zu, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt.

Nun scheint es die brünette Schönheit so richtig erwischt zu haben und sie lüftete gegenüber dem Blatt sogar die Identität ihres Liebsten. Nur so viel: Er heißt Michael, ist 46 Jahre alt, kommt aus Köln und arbeitet in der IT-Branche. Dass das TV-Gesicht bis über beide Ohren verliebt ist, ist bei so viel Händchenhalten und ständigen Berührungen am vergangenen Wochenende am Wannsee gar nicht zu übersehen und Mariella bestätigte dies auch auf Anfrage gegenüber der ‚Gala‘. Sie sagte: „Ich bin total verliebt! Ich war ja lange Zeit Single, nun hat es mich wieder richtig erwischt. Ich bin sehr glücklich.“

„Ich genieße den Urlaub“

Und auch Michael, wie der neue Mann an Ahrens‘ Seite heißt, war zuvor Single. Er hat keine Kinder und lernte die Schauspielerin vor knapp zwei Monaten auf einer Geburtstagsfeier in St. Tropez kennen und lieben. Zu weit in die Zukunft möchte das frischgebackene Paar, das sich laut Mariella auf den ersten Blick verliebte, noch nicht schauen.

Die Familienplanung scheint momentan noch kein Thema zu sein und das muss sie auch nicht, denn die 50-Jährige hat bereits zwei Töchter, die 12-jährige Lucia aus ihrer Ehe mit Patrick von Faber-Castell sowie die 20-jährige Isabella, die aus einer früheren Beziehung stammt, aber von Faber-Castell adoptiert wurde.

Momentan genießen Mariella und Michael also erstmal ihre noch frische Liebe in vollen Zügen, was die Mimin, die in Berlin lebt, auch bestätigte: „Ich genieße den Sommer, und bevor es auf die Bühne geht, geht’s mit Michael in den Urlaub.“ Ihr sei’s gegönnt!