04.02.2021 15:45 Uhr

Mariella Ahrens wird wieder Serienstar

Sie ist auf den roten Teppichen Deutschlands Zuhause und Millionen Zuschauer lieben sie: Mariella Ahrens, die in St. Petersburg geboren wurde, in Bulgarien aufwuchs und als Kind in die DDR übersiedelte. Jetzt landete sie bei der beliebten Serie "Unter uns"

In Berlin studierte sie Schauspiel, landete u.a. in “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (RTL), „Ein starkes Team“ (ZDF), „In aller Freundschaft“ (ARD) oder bei dem Erfolgsfilm „Beate Uhse – Das Recht auf Liebe“ (ZDF).

In der Kultserie „Unter uns“ setzt sich die Gräfin von Faber-Castell, wie Mariella Ahrens mit bürgerlichem Namen heißt, als attraktives, aber nicht sehr nettes Model in Szene…

Das passiert bei „Unter uns“

Britta Schönfeld (Tabea Heynig) ist auf eine glamouröse Party eingeladen. Doch anstelle ihren Freund Robert Küpper (Luca Maric) mitzunehmen, verabredet sie sich mit ihrer ehemaligen Model-Kollegin Angie Graf (Mariella Ahrens). Robert ist sich sicher: Britta schämt sich für ihn und will ihn deswegen nicht mit zum Event nehmen! Fertig gestylt und im sexy Outfit trifft sich Britta mit der glamourösen Angie, die Robert auf den ersten Blick für einen Hausmeister hält. Peinlich berührt will Britta so schnell wie möglich los, doch Angie lässt nicht locker: Auf dem Weg zur Party macht sie sich weiter über Robert lustig und zieht ihre vermeintliche Freundin auf. Britta reicht es und zwischen den Frauen fliegen die Funken!

Mariella Ahrens hat Lust auf mehr

„Ich habe mich sehr auf die Rolle der Angie Graf gefreut, weil das mal ein Charakter ist, den ich sehr selten spiele – eine zickige und intrigante Person. Tabea kenne ich nur vom Drehen, das hat am Set alles sehr gut funktioniert, ich wurde gut aufgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde definitiv wiederkommen!“, so Mariella Ahrens über den Dreh und ihre Rolle.

Wir haben erste Bilder vom Set. Die Folge mit Mariella ist am 10. Februar 2021 um 17:30 Uhr bei RTL zu shen.

„Unter uns“ läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW