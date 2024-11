Musik Ed Sheeran: Er gewinnt Rechtsstreit um Musik-Copyright Ed Sheeran hat eine Urheberrechtsbeschwerde wegen seines Tracks ‚Thinking out Loud‘ abgewehrt. Letztes Jahr wurden der Star und seine langjährige Mitarbeiterin Amy Wadge von einer New Yorker Jury freigesprochen, nachdem sie von den Erben von Ed Townsend, der ‚Let‘s Get It On‘ mitgeschrieben hatte, beschuldigt worden waren, den Track von Townsend und Marvin Gaye für […]