Video: Mario Götze schminkt hier seine Frau Ann-Kathrin

Dass Mario Götze ganz gut mit Bällen umgehen kann ist ja bereits bekannt. Immerhin schoss er auch das entscheidende Tor im WM-Finale 2014. Doch der herzensgute Fußball-Profi stellte nun unter Beweis, dass er auch mit Pinseln ganz gut hantieren kann.

Nur die wenigsten Frauen würden ihre Beauty-Routine wohl ihrem Mann anvertrauen. Diesen Versuch wagte nun allerdings Ann-Kathrin Götze, indem sie sich von ihrem Mario schminken ließ.

Mario konnte wohl einiges lernen

Auf YouTube und Instagram veröffentlichte die Schöne nämlich gerade ein Video, auf dem der Fußballprofi und Göttergatte liebevoll das Gesicht des Models pudert. „Ich habe ihn seit Wochen angebettelt das zu machen und endlich hat er ja gesagt“, schrieb sie zu dem Beitrag.

Neben Puder durfte dabei natürlich auch kein Highlighter fehlen. „Alles was du hell machst, sticht nach vorne“, erklärte die 30-Jährige dabei. Bei der Aktion erlaubten sich die beiden einen Spaß, in dem sie ein Make-up-Toutorial inszenieren wollten. „Für Buchungen schreibt mich an, er ist bald auch in eurer Stadt“, bewarb die Schönheit ihren Mann deswegen spaßeshalber. Der 27-Jährige wird in Zukunft also nicht mit dem Schmink-Koffer, sondern wie gehabt mit seinem Fußball-Team „Borussia Dortmund“ durch Deutschland reisen.