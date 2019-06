Mario Götze: Starauflauf bei der Hochzeit auf Mallorca

Dienstag, 25. Juni 2019 21:57 Uhr

Über soziale Medien lieferten Mario Götze (27) und Ann-Kathrin Götze (29) bereits einen Vorgeschmack wie traumhaft ihre Hochzeit am vergangenen Wochenende gewesen sein muss. Nun veröffentlichten die beiden einen Kurzfilm ihrer Hochzeit auf Instagram. Dieser klärt unter anderem auch welche bekannten Gäste die Trauung besuchten.

Am 19. Juni gaben sich Mario und und Ann-Kathrin Götze nach der standesamtlichen Trauung letztes Jahr vor einer Traumkulisse das Ja-Wort. Erst einen Tag später wurde bekannt, dass die beiden auf Mallorca Hochzeit feierten. Follower des Fußball-Profis und des Models nahmen zunächst an, dass die beiden auf Mallorca Ferien machten. Schon zuvor veröffentlichten sie nämlich zahlreiche Eindrücke von ihrer Zeit auf der Insel. Das Konzept der geheimen Hochzeit ging also voll auf!

Nun teilten die beiden Götzes ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, das den Hochzeitstag zusammenfasst. In dem professionell erstellten Clip sieht man unter anderem die aufwendig dekorierte Hochzeits-Location in in Son Marroig. Die beiden heirateten in einer Märchenwelt! Zudem beantwortet das Hochzeitsvideo die Fragen danach, welche bekannten Namen denn auf der Gästeliste standen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN GÖTZE (@annkathringotze) am Jun 24, 2019 um 9:06 PDT

Zahlreiche Stars unter den Gästen

Darunter waren zahlreiche Fußballer-Kollegen von Borussia-Dortmund-Spieler Mario. Neben Andre Schürle (28), feierte auch Manuel Neuer (33) gut gelaunt auf der Hochzeit. Mario kennt die beiden aus der gemeinsamen Zeit in der Nationalmannschaft. Auch Marios jüngerer Bruder Felix Götze (21) durfte natürlich nicht fehlen. FC Augsburg-Profi Felix wurde von seiner Freundin Catharina Maranca (19) begleitet. Catharina nahm an der aktuellen Staffel von ‚Germanys Next Topmodel‘ teil. Bereits nach ein paar Folgen gab es für sie jedoch “kein Foto” mehr.

Die Model-Freundinnen von Ann-Kathrin rundeten der Starauflauf ab. Zudem gab sich Ex GNTM-Teilnehmerin Mandy Bork die Ehre.

Quelle: instagram.com



Mario Götze und Ann-Kathrin Götze gaben sich bereits im vergangenen Jahr standesamtlich das Ja-Wort. Bereits 2018 war eine große Hochzeit geplant, welche allerdings aufgrund eines Trainingslagers von Mario abgesagt werden musste.