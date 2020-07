Donnerstag, 30. Juli 2020 17:28 Uhr

Mario Götze teilt süße Knuddeleinheit mit Söhnchen Rome

Fußballprofi Mario Götze stellt bei Instagram seine Vater-Qualitäten unter Beweis. Ein neues Video mit Söhnchen Rome lässt das Herz aufgehen.

Seit 5. Juni ist Fußballprofi Mario Götze (28) Vater des kleinen Rome. Private Schnappschüsse gab es seit der Geburt des Jungen nur wenige zu sehen. Wie herzlich der Sportler mit seinem Nachwuchs umgeht, zeigt nun jedoch ein kurzes Video bei Instagram, das Götze am Donnerstag veröffentlichte.

Küsschen für den Kleinen

Das kleine Köpfchen in der einen, den Körper Romes in der anderen Hand, bedeckt der 28-Jährige seinen Sohn mit Küssen. Das Gesicht des Jungen ist dabei nicht zu erkennen, stattdessen der Strampler, in dem er steckt, sowie die winzigen Hände, mit denen er nach dem Gesicht seines Vaters greift.

Ann-Kathrin Götze (30), seit 2018 Ehefrau des Fußballspielers und Mutter des Kleinen, gerät bei dem Anblick der niedlichen Knuddeleinheit zwischen Vater und Sohn ins Schwärmen. „Meine Jungs“, kommentierte sie den kurzen Clip.

