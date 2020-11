18.11.2020 17:21 Uhr

Mario und Ann-Kathrin Götze über Frühchen: „Es kann jeden treffen“

Das Baby von Mario und Ann-Kathrin Götze kam als Frühchen zur Welt. Wie sie die erste Zeit erlebt und was sie daraus gelernt haben, erzählen sie im Interview.

Der Sohn von Fußballprofi Mario Götze (28) und Influencerin Ann-Kathrin Götze (30) hatte keinen ganz einfachen Start ins Leben. Rome (5 Monate) kam sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und damit als sogenanntes Frühchen zur Welt. Im Doppelinterview mit dem Magazin „Gala“ erzählen die beiden von der sorgenvollen ersten Zeit.

„Am Tag von Romes Geburt ging alles extrem schnell, und er musste geholt werden. Wir wussten erst nicht, wie es ihm geht und ob ihm was fehlt“, erinnert Ann-Kathrin sich zurück. „Die Zeit im Krankenhaus war sehr intensiv. Wir haben uns permanent Sorgen gemacht“, sagt sie. Auf diese Situation waren sie nicht vorbereitet, doch dank „eines erfahrenen Teams“ und der „guten Gegebenheiten“ konnte ihnen geholfen werden.

Für die gute Sache

Das Paar will das Gute, was es in dieser dramatischen Phase erlebt hat, nutzen, um anderen Eltern zu helfen. „Wir glauben, dass es wichtig ist, die Menschen über das Thema aufzuklären und ihnen zu zeigen, dass es jeden treffen kann“, erklärt Mario.

„Es gibt in Deutschland sehr viel Unterstützung für Frühchen und deren Eltern. Dafür sollten wir extrem dankbar sein. Es ist aber wichtig, dass diese Hilfe auch in Zukunft bestehen bleibt. Dazu bedarf es der Unterstützung von uns allen.“

Seit Juni Eltern

Ann-Kathrin Götze und der Fußballweltmeister von 2014 sind seit Mai 2018 standesamtlich verheiratet. Groß gefeiert wurde ein Jahr später im Juni 2019. An beide Jahrestage erinnerte sie in diesem Jahr gerührt auf Instagram. Am 5. Juni 2020 kam der gemeinsame Sohn Rome zur Welt, wie sie ihre Follower einige Tage danach überglücklich wissen ließ. „Rome ist ein richtiger Sonnenschein und versprüht immer gute Laune. Die meiste Zeit ist er so lieb und lächelt uns an“, schwärmt Papa Mario im Doppelinterview.

(ili/spot)