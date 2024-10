Beauty & Fashion Marisa Abela: Sie belohnt sich mit neuen Handtaschen

Marisa Abela attends the BFI London Film Festival Luminous Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 16:00 Uhr

Marisa Abela erzählte, dass sie die Rollen, die sie bekommt, gerne mit dem Kaufen von neuen Handtaschen feiert.

Die ‚Industry‘-Schauspielerin belohnt sich für ihre Karrieremeilensteine ​​gerne damit, indem sie sich Handtaschen von Marken wie Fendi und Miu Miu gönnt.

Die 27-jährige Schauspielerin verriet in einem Interview gegenüber der britischen Ausgabe des ‚Elle‘-Magazins: „Ich finde es echt cool, einen Job bekommen zu haben und dann sagen zu können: ‚Ich werde mir eine Handtasche kaufen.'“ Abela beschrieb ihre ‚Black Bag‘-Co-Darstellerin Cate Blanchett zudem als „freundlich“ und „cool“: „Sie ist so freundlich und, mein Gott, ist diese Frau cool.“ Die ‚Black To Black‘-Darstellerin bezeichnete es zudem als „vielleicht einen Karrierehöhepunkt“, von ihr und Michael Fassbender, Komplimente für ihr Talent am Filmset zu bekommen. Marisa lobte ihren Verlobten, den Theater-Star Jamie Bogyo, für seine Unterstützung, als sie für die Rolle der Amy Winehouse in dem Biopic unter der Regie von Sam Taylor-Johnson spielte. Marisa schwärmte: „Er umarmte mich im Bett und ich schlief buchstäblich in dieser Umarmung ein und wachte am Morgen in genau derselben Position auf. Das war ehrlich gesagt der Moment, in dem ich mir dachte: ‚Ich kann es kaum erwarten, ihn zu heiraten.'“