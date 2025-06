Stars Mariska Hargitay: So erfuhr sie die Wahrheit über ihren Vater

Mariska Hargitay April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2025, 12:00 Uhr

Mariska Hargitay erfuhr die Wahrheit über ihre Abstammung von dem Leiter des Fanclubs ihrer verstorbenen Mutter.

Die 61-jährige Schauspielerin – deren Mutter, die Schauspielerin Jayne Mansfield, bei einem Autounfall ums Leben kam, als sie noch ein Baby war – enthüllte kürzlich, dass sie in ihren 20er Jahren herausgefunden hatte, dass ihr Vater in Wirklichkeit der italienische Entertainer Nelson Sardelli war. Mit ihm hat sich ihre Mutter nach einer kurzen Trennung von ihrem Ehemann Mickey Hargitay verabredet, doch Mariska wuchs in dem Glauben auf, Hargitay sei ihr biologischer Vater. Jetzt hat sie verraten, wie die Wahrheit ans Licht kam.

In dem Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte sie: „Es war so hart. Ich war bei einem Mann namens Sabin Gray eingeladen, dem Leiter des Jayne Mansfield Fanclubs, und er war ein netter Kerl, der von Jayne besessen war und sie so sehr liebte, dass er Erinnerungsstücke, Filmplakate und alles, was mit ihr zu tun hatte, sammelte… Er zeigt mir all diese Fotos, […] und dann sagt er zu mir, ‚Willst du ein Bild von Nelson sehen?‘ Und ich schaute ihn an, und es ging ein Ruck durch meinen Körper, und ich sagte: ‚Wer ist Nelson?‘ und dann wusste ich es in einer Sekunde.“ Sie fügte hinzu: „Ich sah, wie das Blut aus [Sabins] Gesicht wich, und er geriet irgendwie in Panik und wurde weiß, und dann sagte er: ‚Oh, es ist wahrscheinlich nicht wahr, es ist wahrscheinlich nicht wahr‘. In dem Moment wusste ich es, und ich glaube, er konnte nicht glauben, dass ich es nicht wusste. Und da wusste ich es, und ich glaube, er konnte nicht glauben, dass ich es nicht wusste.“

Doch der ‚Law and Order: SUV‘-Star erkannte die Wahrheit „auf zellulärer Ebene, es war wie DNA, die mit DNA spricht“, als sie ein Bild von Nelson sah.