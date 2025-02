Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit Marius Borg Høiby: Freundin erfährt von Missbrauch bei der Polizei

Marius Borg Høiby ist der Sohn von Mette-Marit. (dr/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 19:00 Uhr

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, soll eine Freundin sexuell missbraucht haben. Ein Video zeigt den Übergriff offenbar - sie selbst erinnert sich nicht daran und erfährt davon erst bei der Polizei.

Marius Borg Høiby (28), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (51), ist erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Laut der norwegischen Zeitung "Se og Hor" soll ein Video auf seinem Handy gefunden worden sein, das einen sexuellen Übergriff auf das Model und TV-Moderatorin Linni Meister (34) zeigt. Sie ist seit langer Zeit mit Høiby befreundet.

Video News

Meister selbst habe sich nicht an den Übergriff aus dem Jahr 2018 erinnert, berichtet "Se og Hor". Im Verhör habe sie Hoiby zunächst in Schutz genommen. Als die Polizei ihr das Video vorspielte, sei sie schockiert gewesen. In ihrer eigenen Erinnerung sei das Treffen ein durchweg angenehmer Abend gewesen. Ihr Anwalt bestätigte laut "Dagbladet", dass Meister überrascht und schockiert gewesen sei, als Opfer dargestellt zu werden. Høibys Anwalt Oyvind Bratlien sagte ebenfalls dem "Dagbladet", ihm lägen bezüglich der Vorwürfe keine Unterlagen vor. Generell habe aber die Polizei "leichtfertig" Anzeigen gegen Høiby erstattet.

Er stammt aus früherer Beziehung von Mette-Marit

Seitdem er im August wegen eines Angriffs auf seine Freundin verhaftet wurde, kamen immer mehr schockierende Details ans Licht. Er gab zu, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben. Nach seiner Festnahme entschuldigte sich Høiby für den Angriff, nachdem die Frau in einer Klinik behandelt werden musste. In einer über seinen Anwalt abgegebenen Erklärung sagte Høiby, er "leide unter schweren psychischen Störungen" und "kämpfe seit langer Zeit mit Drogenmissbrauch". Ihm wird Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr. Die Befragungen der Polizei und Staatsanwaltschaft zu diesem Fall sollen mittlerweile abgeschlossen sein.

Er stammt aus einer früheren Beziehung Mette-Marits und gilt nicht als Teil des Königshauses. Er gehört aber zur königlichen Familie und war auch bei vielen offiziellen Anlässen dabei. 2001 heiratete Mette-Marit den norwegischen Thronfolger. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (19).