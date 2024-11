Schwerwiegende Anschuldigungen Marius Borg Høiby kommt für eine Woche in Untersuchungshaft Der am Montag festgenommene Marius Borg Høiby kommt in Untersuchungshaft. Die Entscheidung fällte eine Osloer Richterin am späten Mittwochabend. Gegen ihn wird wegen zwei mutmaßlichen Sexualstraftaten ermittelt.