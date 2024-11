Offizielle Mitteilung des Palasts Lungenkrankheit: Kronprinzessin Mette-Marit wieder in Behandlung Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose. Wegen der chronischen Erkrankung hat sie sich nun erneut in Behandlung begeben, teilte der Palast in einem Statement mit.