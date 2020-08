12.08.2020 12:25 Uhr

Mark Forster enthüllt sich: Die ersten Bilder!

Popstar Mark Forster hat seinen Doppelgänger bei Madame Tussauds in Berlin enthüllt. Den Moment hält er für „absurd, aber witzig“.

Statt „Au revoir“ heißt es „bienvenue“ im Madame Tussauds Berlin. Mark Forster hat seit dem heutigen Mittwoch seine eigene Wachsfigur. Der Chartstürmer und Publikumsliebling hat den Zuwachs persönlich eingeweiht und den roten Vorhang fallen lassen.

Mark findet’s „absurd aber witzig“

„Es ist ein absurdes, aber sehr sehr witziges Gefühl hier vor sich selbst zu stehen. Merkwürdig, aber weniger schlimm als ich gedacht hätte“, so Mark Forster und freut sich endlich etwas aufklären zu können: „Es gibt ja das absurde Gerücht im Internet, dass ich nur 1,70 Meter groß bin. Da können wir jetzt mit Wachs zurückschlagen und beweisen, wie groß ich wirklich bin.“

Auf die Frage, ob er bei der Vermessung komplett nackt war, antwortete er mit einem Grinsen: „Nicht komplett nackt – sonst hätte das Wachs nicht ausgereicht.“

Kurz vor dem Lockdown wurden an dem Sänger mit einem Tastzirkel 260 genaue Messungen vorgenommen und über 150 Fotos von Kopf und Körper aus unterschiedlichen Blickwinkeln gemacht. Mark Forster besitzt über 200 Basecaps, ohne die er nicht zu sehen ist. Dieses Markenzeichen trägt selbstverständlich auch seine Figur.

Interaktion mit den Popstars

Der Musikbereich des Madame Tussauds Berlin ist besonders, hier kann nicht nur fotografiert sondern auch mit den Stars interagiert werden. Besucher können die Hauptrolle in Shawn Mendes Musikvideo spielen, mit Wincent Weiss einen Hit aufnehmen und Musiklegenden wie David Bowie treffen. Ganz zum Schluss werden die Besucher dann von Mark Forster auf der Bühne mit einem Award ausgezeichnet.

Seit seinem Hit „Au revoir“ ist Mark Forster aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Jede seiner Singles wird zum Radiohit, auch sein aktueller Song „Übermorgen“ ist ein Dauerbrenner der deutschen Radiostationen.

Fans wollten Mark Forster sehen

Bei der Musik-Castingshow „The Voice of Germany“ besticht er durch seinen Witz und ist absoluter Publikumsliebling. 2019 waren seine über 50 Shows fast ausnahmslos ausverkauft. Ab dem 12. August können seine Fans ihn jeden Tag im Madame Tussauds Berlin bewundern: heute, morgen, und übermorgen…

„Wir bekamen immer wieder Anfragen von Besuchern, dass sie Mark Forster im Madame Tussauds Berlin sehen möchten “, sagt Ulf Tiedemann, Marketingleiter des Madame Tussauds Berlin. „Seine Open Air Tour 2021 heißt ‚Liebe‘ und wir sind uns sicher, dass auch seine Wachsfigur Liebe verbreiten wird. Kaum ein Sänger strahlt so viel Optimismus aus, positiv in die Zukunft zu schauen, das ist gerade zur heutigen Zeit extrem wichtig“, so Ulf Tiedemann weiter.

Mark Forster: Seine Alben

2012: Karton

2014: Bauch und Kopf

2016: Tape

1018: Liebe