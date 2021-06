Mark Hamill gratuliert verstorbener „Weltall-Schwester“ Carrie Fisher

Mark Hamill bei der "Star Wars: The Rise Of Skywalker"-Premiere in Los Angeles im Jahr 2019. (nra/spot)

20.06.2021 18:25 Uhr

Mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame sollen 2022 ganze 38 Promis geehrt werden - darunter Carrie Fisher. Mark Hamill gratuliert seiner verstorbenen Kollegin.

Im kommenden Jahr sollen 38 Prominente mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt werden. Zu den Auserwählten zählt unter anderem auch Carrie Fisher (1956-2016), die vor bald fünf Jahren überraschend gestorben ist. „Star Wars“-Legende Mark Hamill (69) gratuliert seiner verstorbenen Kollegin, die als Prinzessin Leia berühmt wurde, mit einem rührenden Post auf Instagram.

Er sende „viel Liebe und einen sehr besonderen 1-Finger-Gruß“ an die „unvergleichliche, urkomische und respektlose Naturgewalt“, die Fisher gewesen sei. Zudem bezeichnet er sie liebevoll als seine „Weltall-Schwester“, deren Stern ewiglich leuchten werde. Mit dem „1-Finger-Gruß“ spielt der 69-Jährige auf den ausgestreckten Mittelfinger an, den Fisher auf einem der Fotos in dem Beitrag zeigt.

Auch diese Stars bekommen einen Stern

Während Mark Hamill bereits 2018 mit einem Stern in Hollywood geehrt wurde, bekommt Carrie Fisher die Auszeichnung nun im kommenden Jahr. Den „Walk of Fame“ zieren bereits knapp 2700 Sterne. Seit 1960 werden Promis für unterschiedlichste Verdienste im Showgeschäft geehrt. Neben Fisher wird auch der verstorbene Rapper Nipsey Hussle (1985-2019) posthum ausgezeichnet. Weitere Stars, die 2022 geehrt werden, sind unter anderem Salma Hayek (54), Francis Ford Coppola (82), Helen Hunt (58), Macaulay Culkin (40), Willem Dafoe (65), Michael B. Jordan (34), Ewan McGregor (50), Jason Momoa (41), Tessa Thompson (37), Ricky Gervais (59), Bob Odenkirk (58), Norman Reedus (52), Avril Lavigne (36) und die Black Eyed Peas.