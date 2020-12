Mark Hamill: Überraschendes „Mandalorian“-Finale ist „ein Wunder“

21.12.2020 11:49 Uhr

Was im "Star Wars"-Universum geschieht, sickert selten vorab durch. Das gilt auch für "The Mandalorian" - sehr zur Freude von Mark Hamill.

Das Finale der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ hielt eine große Überraschung parat. Und nicht nur viele Fans zeigten sich davon begeistert. Jetzt hat sich auch Mark Hamill (69), der Star aus der „Star Wars“-Filmreihe, zu Wort gemeldet. Achtung, Spoiler! Wer die letzte Folge der aktuellen Staffel der „Star Wars“-Serie auf Disney+ noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen.

Ein digital verjüngter Mark Hamill hatte als Luke Skywalker einen überraschenden Auftritt im Staffelfinale von „The Mandalorian“. Er bahnt sich Lichtschwert schwingend seinen Weg durch eine Droidenarmee und befreit den Mandalorianer (Pedro Pascal) und seine Helfer. Anschließend nimmt der Jedi den kleinen Grogu alias Baby Yoda in seine Obhut. Mit dabei war auch einmal mehr R2-D2. Hamill feierte anschließend, dass er mit seinem Cameo-Auftritt die Fans tatsächlich überraschen konnte.

„Die Tatsache, dass wir meine Beteiligung über ein Jahr lang ohne Leaks geheim halten konnten, ist nichts weniger als ein Wunder“, twitterte der Schauspieler. „Ein echter Triumph für Spoiler-Hasser überall!“ Und es war angeblich nicht Hamills erster Auftritt in der „Star Wars“-Serie, die wenige Jahre nach „Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ spielt. Laut dem Branchenportal „Deadline“ war bereits in der fünften Folge der ersten Staffel seine Stimme zu hören, die er einem Droiden lieh.

The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 19, 2020