Mark Hoppus an Krebs erkrankt: Unterstützung von DeLonge und Barker

24.06.2021 19:15 Uhr

Blink-182-Bassist Mark Hoppus ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Auf die Unterstützung von Travis Barker und Tom DeLonge kann er sich aber verlassen.

Blink-182-Bassist Mark Hoppus (49) hat heute (24.06.) seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Seit fünf Monaten müsse er sich einer Chemotherapie unterziehen, wie er in den sozialen Medien schrieb. Während dieser schweren Zeit kann er aber offenbar auf die Unterstützung seines Band-Kollegen Travis Barker (45) und des ehemaligen Blink-182-Mitglieds Tom DeLonge (45) bauen.

„Mark ist mein Bruder und ich liebe und unterstütze ihn“, sagte Barker gegenüber „E! News“. „Ich werde ihn bei jedem Schritt auf und abseits der Bühne begleiten und kann es kaum erwarten, dass wir bald wieder zusammen Musik machen.“ Der Schlagzeuger postete in einer Instagram-Story außerdem ein Bild der beiden, auf dem er Hoppus umarmt und ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schrieb er: „Ich liebe dich Mark.“

Tom DeLonge, der seit 2015 nicht mehr Teil der Band ist, meldete sich auf Twitter und schrieb: „Ich weiß auch schon seit einiger Zeit von Marks Krebsdiagnose. Ich möchte den Worten, die er heute gesagt hat, hinzufügen, dass er ein starker und ein Übermensch ist, der sich diesem schwierigen Hindernis mit einem offenen Herzen stellt“, so DeLonge.

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. ??#WeHaveHisBack

— Tom DeLonge (@tomdelonge) June 24, 2021