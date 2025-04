Stars Mark Hoppus: Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose ‚heilte‘ zerbrochene Freundschaften

Mark Hoppus - Liverpool show 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 11:00 Uhr

Mark Hoppus ist der Meinung, dass die öffentliche Bekanntgabe seines Kampfes gegen den Blutkrebs die Freundschaften zu seinen Blink-182-Bandkollegen „geheilt“ habe.

Bei dem 53-jährigen Co-Sänger und Bassisten der Punkband, die aus den Bandmitgliedern Mark, Tom DeLonge und Travis Barker besteht, wurde im Juni 2021 eine Form des Non-Hodgkin-Lymphoms diagnostiziert.

Der Künstler hatte sich einer Behandlung gegen die Erkrankung unterzogen, bevor er eine Entwarnung erhielt. Und Hoppus verriet jetzt, dass seine Freundschaft zu seinem Sänger- und Gitarristenkollegen Tom, mit dem er zuvor „jahrelang keinen Kontakt“ gehabt hatte, ohne die öffentliche Bekanntgabe seiner Krankheit heute weiterhin zerbrochen wäre. Mark wird in der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung mit den Worten zitiert: „Es hat zerbrochene Freundschaften und zerbrochene Beziehungen geheilt. Es hat meine zerbrochene Freundschaft mit Tom geheilt. Es hat mir so viel Gutes getan, dass die Leute herausfanden, dass es mir nicht so gut ging.“ Nach Marks Ankündigung seiner Krebsdiagnose kam die Musikgruppe nach ihrer Trennung 2005 wieder zusammen und veröffentlichte ihre ‚One More Time‘-LP.