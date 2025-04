Stars Mark Hoppus dachte nach Krebsdiagnose, dass er sterben würde: ‚Es war so befreiend…‘

08.04.2025

Der Blink-182-Star konnte das Positive an seiner schweren Erkrankung sehen.

Mark Hoppus gesteht, dass er seine Krebsdiagnose auf eine gewisse Art „befreiend“ fand.

Bei dem Musiker, der vor allem als Gründungsmitglied der Rockband Blink-182 bekannt ist, wurde im Juni 2021 eine Form von Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, woraufhin er sich einer Chemotherapie unterzog. Inzwischen ist er glücklicherweise krebsfrei.

Der 53-Jährige gab zu, dass er „wirklich dachte“, er würde sterben. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ enthüllte Mark: „Und auf eine Weise war es absolut befreiend. Ich hatte mein ganzes Leben lang ständig überlegt: Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und, oh, es ist jetzt hier, ich muss mich damit auseinandersetzen, und es ist immer noch besch***en.“

Der ‚All the Small Things‘-Künstler, der zusammen mit Tom DeLonge und Travis Barker Teil von Blink-182 ist, gab zu, dass er einerseits sehr unter der Behandlung litt, aber andererseits sehr gerührt war von der Anteilnahme seiner Freunde. „Die körperlichen Schmerzen und die Erschöpfung durch die Chemotherapie, gemischt mit den Steroiden und all den anderen Medikamenten, haben mich monatelang zerstört. Aber es brachte Freundschaften zurück, die ich jahrelang nicht hatte“, schilderte er.

Der Sänger fügte hinzu: „Es heilte meine Freundschaft mit Tom. Ab dem ersten Tag sagte er: ‚Was brauchst du? Ich bin da.'“ Das habe ihn tief berührt. „In dieser Freundschaft und der Liebe und Unterstützung von Menschen um mich herum dachte ich: Weißt du was? Ich hatte ein ziemlich tolles Leben“, verriet der Bassist.