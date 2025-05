Musik Mark Hoppus: Green Day haben Blink-182 zu einer besseren Band gemacht

Bang Showbiz | 20.05.2025, 11:00 Uhr

Mark Hoppus empfand die Rivalität zwischen Blink-182 und Green Day als seltsam.

Der 53-jährige Musiker „wuchs mit Green Day auf“ und war in seinen jungen Jahren ein großer Fan ihrer Musik, aber während ihrer gemeinsamen Pop Disaster Tour im Jahr 2002 kam es zu Reibereien zwischen den beiden Bands.

Mark, der neben Tom DeLonge und Travis Barker bei Blink-182 spielt, sagte dem ‚NME‘: „Das war sehr seltsam, weil ich mit Green Day aufgewachsen bin. Ich habe buchstäblich auf den Tag gewartet, an dem ‚Dookie‘ herauskam, und ich stand in der Schlange, um es zu kaufen. Ich war ein riesiger Fan, und dann gingen wir mit ihnen auf Tour, aber es war eine seltsame Sache, denn Green Day waren zu der Zeit im Niedergang und Blink im Aufschwung.“ Er fügte hinzu: „Wir wurden als Co-Headliner angekündigt, aber Blink spielten jeden Abend als Schlusslicht, und das war ein seltsames Gefühl für uns. Als Headliner vor seinen Idolen aufzutreten, ist schon etwas seltsam.“

Der Musiker verglich die Dynamik mit sportlichen Rivalen, die Kopf an Kopf um den Sieg kämpfen. Der Bassist ist außerdem der Meinung, dass die Rivalität Blink-182 „zu einer besseren Band“ gemacht hat. „Sie haben uns an den ersten Abenden von der Bühne gefegt, und wir dachten: ‚Oh s***, wir müssen uns steigern’. Dann war es ein Hin und Her, wer die bessere Show abliefern und die Leute für sich gewinnen konnte. Das hat uns definitiv zu einer besseren Band gemacht.“

Hoppus scherzte, dass diese Rivalität Green Day zu ihrem Album ‚American Idiot‘ aus dem Jahr 2004 inspiriert hat.