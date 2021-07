Mark Hoppus: Test soll diese Woche zeigen, „ob ich lebe oder sterbe“

12.07.2021 19:31 Uhr

Blink-182-Frontmann Mark Hoppus kämpft momentan gegen den Krebs. Diese Woche stehe ein Test an, "der sehr wohl entscheiden kann, ob ich lebe oder sterbe", gibt der Musiker auf Twitter bekannt.

Blink-182-Sänger Mark Hoppus (49) kämpft momentan gegen seine Krebserkrankung. Regelmäßig gibt er seinen Fans via Social Media ein Gesundheitsupdate. Nun hat der Musiker verraten, dass die kommende Woche für sein weiteres Leben entscheidend sein könnte.

„Entschuldigt, wenn ich zu viel erzähle“, wandte sich Hoppus in einem Tweet an seine 2,7 Millionen Follower. „Aber es ist so surreal zu wissen, dass ich diese Woche einen Test machen werde, der sehr wohl darüber entscheiden kann, ob ich lebe oder sterbe.“ Er bedankte sich im Tweet bei seinen Fans für die „positiven Gedanken“ sowie Ermutigungen. „Ich habe alle eure Reaktionen gelesen und es bedeutet mir sehr viel.“ Genauere Informationen zum bevorstehenden Test gab Hoppus allerdings bekannt.

Apologies if I’m oversharing but it’s so surreal to think that this week I’ll take a test that may very well determine if I live or die. Thanks to everyone for the positive thoughts and encouragement. I read all your replies and it means the world to me. Thank you. ?? I’m going

— ???? ?????? (@markhoppus) July 11, 2021