Musik Roy Stride: Er soll den nächsten Take That-Hit schreiben Roy Stride verriet, dass er damit beauftragt worden sei, Take Thats bisher „größten Song“ zu schreiben. Der 46-jährige Musiker, der als Frontmann von Scouting For Girls bekannt ist, schrieb Songs zusammen mit Mark Owen und erzählte, dass der Take That-Künstler trotz jahrzehntelangen Erfahrung in der Musikbranche an der Seite seiner Bandkollegen Gary Barlow und Howard […]