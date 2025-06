Musik Mark Ronson: Kollaboration mit RAYE für neuen Song ‚Suzanne‘

Bang Showbiz | 13.06.2025, 16:00 Uhr

Die Stars haben den neuen Song veröffentlicht, nachdem die Musiker bereits seit Jahren zusammenarbeiten wollten.

Der ‚Uptown Funk‘-Sänger und die ‚Worth It‘-Künstlerin haben im Aufnahmestudio zusammengearbeitet, nachdem die Stars beide als Markenbotschafter für den Audemars Piguet-Uhrenhersteller gearbeitet hatten.

Die neue Kollaboration ist ein Teil der APxMusic-Reihe. Musikproduzent Ronson erzählte in einem Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich bewundere RAYEs künstlerisches Können schon seit Jahren und habe ihre Entwicklung von der Songwriterin zur kraftvollen Künstlerin miterlebt. Als Audemars Piguet uns im Rahmen ihres APxMusic-Programms zusammenbrachte, fühlte es sich so an, als stünden die Sterne genau im richtigen Moment richtig.“ Mark fügte hinzu, dass die Aufnahmen zu dem neuen Track in „London, New York und Los Angeles“ stattgefunden hätten. Der Song ist nach der Gründerin der Schweizer Luxusuhrenmarke, Suzanne Audemars, benannt worden. RAYE fügte hinzu: „Alles an der Entstehung dieses Songs und diesem Moment mit Mark und AP fühlt sich wie vorherbestimmt an. Als ich noch eine junge Künstlerin war, habe ich in Mark Ronsons Londoner Studio gearbeitet und mich auf mein Songwriting-Handwerk konzentriert.“